(25) مليار دولارحجم إستيراد الإقليم لعام 2023

(25) مليار دولارحجم إستيراد الإقليم لعام 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في كوردستان شيخ مصطفى عبد الرحمن، الخميس، عن حجم التبادل التجاري لعام 2023، وتأثيرات أزمة الرواتب على حجم الاستيراد.وقال عبد الرحمن في تصريح  صحفي، إن “حجم الاستيراد في الإقليم لعام 2023 بلغ قرابة 25 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “المواد الغذائية والمنزلية والبناء كانت بالمرتبة الأولى”.وأضاف أن “تركيا جاءت في المرتبة الاولى بحجم استيراد بلغ 10 مليارات دولار، عبر منفذ إبراهيم الخليل، وتلتها إيران بالمرتبة الثانية بنحو 8 مليارات دولار، وبعدها الصين”.وبيّن عبد الرحمن، أن “حجم الاستيراد تراجع بنسبة 10٪ عن العام الماضي بسبب أزمة تأثير صرف الرواتب لثلاثة أشهر ما انعكس على حركة السوق”.وعن التصدير اكد رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين انه “خلال العام الماضي تم تصدير 8 ألف طن من البطاطا، ونحو 4 آلاف طن من التفاح لدولة قطر، و100 طن من الرمان لبريطانيا”.

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