متعة الكتابة ومحنتها

عبدالزهرة زكي

حدثت إصابة ولدي حيدر بالوباء في أيام كنت أخلد أثناءها للراحة بعد أسابيع من عناء التفكير والمتابعة والكتابة اليومية في كتاب (حياة تتهدد). كان الانشغال بكتاب (حياة تتهدد) محاولة مني، وأتوقع من الدكتور لؤي حمزة أيضاً، لتفادي الانسحاق، نفسياً في الأقل، بالوباء الذي هز العالم كله.ربما فكر كثيرٌ من البشر بحلولهم الخاصة لمواجهة هذا الظرف أو للتعايش معه، وكانت الكتابة بالنسبة لي، أو لكلينا، الوسيلة الأكثر عملية والأشد قرباً لممكناتنا في التعامل بإيجابية مع ظرف الخطر. ما الذي يمكن أن يفعله شخص عاش حياته من أجل الكتابة سوى أن يستعين بها في هكذا ظرف، وما الكتابة بالنسبة لهذا الشخص ما لم تُعنه وتحضره في هذه المحنة؟