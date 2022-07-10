(3)مليارات دولار صادرات إيران للعراق خلال (3) أشهر فقط مقابل قطعها للمياه

(3)مليارات دولار صادرات إيران للعراق خلال (3) أشهر فقط مقابل قطعها للمياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المشرف العام لجمارك محافظة كرمانشاه غرب ايران بختيار رحماني بور، الاحد، أن صادرات بلاده من البضائع إلى العراق بلغت أكثر من 3 مليار دولار أمريكي عبر المنافذ الحدودية البرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وأضاف “رحماني بور” في تصريح صحفي ، إن حصة المنافذ الحدودية في المحافظة من تلك الصادرات بلغت أكثر من 600 مليون دولار أمريكي.وخلال الأشهر الثلاثة الماضية زادت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق 43 بالمئة، و إرتفعت بنسبة 37 بالمئة من حيث الوزن مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا للمسؤول الجمركي الإيراني.يذكر أن حجم صادرات العراق من البضائع إلى إيران عبر منفذ برويز خان الحدودي البري المحاذي لمحافظة كرمانشاه بلغت أكثر من 10 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.يذكر ان ايران قد قطعت المياه عن العراق منذ اكثر من سنتين وما زالت مصرة على ذلك !!.

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