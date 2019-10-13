3 جهات سياسية تطالب بانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة تصريف أعمال

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا ممثلو ثلاث جهات سياسية عراقية، هي المنبر العراقي، وائتلاف الوطنية، والتيار المدني الديمقراطي، الى تشكيل حكومة تصريح اعمال، وإجراء انتخابات مبكرة، بعد الاحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وسقط ضحيتها أكثر من 311 شهيد و7000 مصاب.

وقال بيان مشترك للجهات الثلاث: “في الوقت الذي نثمن وبأفضل العبارات ما أعلنت عنه المرجعية الرشيدة بوقوفها مع الشعب العراقي، وإنصافها للشباب المتظاهر الذي واجه رصاص السلطة بصدور عارية، إلا من أيمان راسخ من أن إرادة الشعب في النهاية هي المنتصرة، فأننا نعيب على الحكومة الضعف الذي ظهرت فيه بمعالجة الأزمة، وكذلك إيقاف التجاوز على المتظاهرين والاعتداء على القنوات الفضائية التي كانت تغطي التظاهرات”.

وأضاف البيان، أن “على الحكومة مصارحة الشعب بإعلان الجهات المتورطة التي قامت بقتل وقنص الشباب المتظاهر، وتقديمها للمحاكمة العلنية”.

وطالب البيان “بإشراك نقابتي المحامين والصحفيين ومفوضية حقوق الإنسان، وممثلين عن المتظاهرين السلميين إلى اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء”.

ولفت البيان الى “ضرورة التشاور والانفتاح على القوى السياسية جميعاً، لوضع خارطة طريق واضحة للخروج من عنق الزجاجة التي وضعت الحكومة نفسها والشعب العراقي فيه”.

واستدركت الجهات الثلاث: “نعتقد من الضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال والدعوى إلى انتخابات مبكرة، بعد تشكيل مفوضية مستقلة بعيدة عن سطوة الأحزاب، وبإشراف الأمم المتحدة”، مشيرةً الى أن “انتخابات ٢٠١٨ كانت دليل على ضعف المفوضية، من خلال الإقبال الضعيف للناخبين على صناديق الاقتراع، وتغيير قانون الانتخابات هو الحل الوحيد لمعالجة الأزمة التي تعصف ببلدنا”.

واختتم البيان بالقول “المجد والخلود لشهداء العراق والشفاء العاجل لجرحانا”.