(3 )فرق عربية حجزت مقاعدها في الدور ربع النهائي ضمن بطولة أبطال آسيا

(3 )فرق عربية حجزت مقاعدها في الدور ربع النهائي ضمن بطولة أبطال آسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دورى أبطال آسيا بعدما انتهت منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، وحجزت 3 فرق عربية مقاعدها في الدور ربع النهائي من منطقة الغرب. وحسم الوحدة المواجهة الإماراتية الخالصة ضد الشارقة بالفوز بركلات الترجيح 5-4، ليتأهل إلى دور الثمانية بدورى أبطال آسيا، بعدما انتهت القمة بالتعادل 1-1 بعد اللجوء لوقت إضافي، حيث منح السورى عمر خربين التقدم للوحدة في الدقيقة 56، لكن البرازيلي برنارد تعادل سريعًا بعد دقيقتين.وتصدى محمد الشامسي حارس الوحدة لركلتي بن مالانجو، وخليل خميس، ليمنح الانتصار للوحدة.ولحق الوحدة بالهلال، والنصر السعوديين، وبيرسبوليس الإيراني، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب، وناجويا جرامبوس الياباني بدور الثمانية.وتستضيف السعودية مباراتي ربع ونصف النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 تشرين الأول المقبل، بنظام التجمع، على أن تقام المباراة النهائية، يوم 23 تشرين الثاني المقبل. وتقام القرعة الخاصة بالبطولة، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة بغداد. 

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