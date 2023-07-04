(30) مليار دولار حجم الفساد في صندوق اعمار المحافظات المحررة

(30) مليار دولار حجم الفساد في صندوق اعمار المحافظات المحررة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مجلة كونستركشن ريفيو المعنية بشؤون الاعمار ،الثلاثاء، أن مشاريع إعادة اعمار العراق والمنطلقة منذ عام 2015، تم ايقافها مؤخرا من قبل الحكومة العراقية نتيجة لـ “شبهات فساد”. وأوضحت المجلة بحسب التحقيق ، انها حصلت على معلومات من داخل الحكومة العراقية تؤكد ان عملية إيقاف مشاريع إعادة الاعمار عبر برنامج “إعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب ضد تنظيم داعش الذي انطلق عام 2015 عبر صندوق تبرعات تم إنشاؤه عبر مؤتمر الكويت عام 2018، توقفت الآن بشكل مؤقت. وتابعت “بعد قرار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إيقاف مسؤول لجنة إعادة الاعمار محمد علي عن عمله نتيجة لشبهات فساد، تم إيقاف العمل بالمشاريع التي يمولها الصندوق بشكل مؤقت بانتظار إعادة النظر بالمبالغ التي انفقت عبره بسبب شبهات الفساد”. وأشارت المجلة أيضا الى ان من الأسباب الأخرى لايقاف عمل اللجنة والمشاريع المشرفة عليها بحسب مصادرها من داخل الحكومة العراقية، الاشتباه أيضا بوجود “سوء إدارة” للاموال التي يضمها الصندوق وتصل الى نحو 30 مليار دولار، حيث سيتم إعادة النظر أيضا بالمسؤولين عن الانفاق بحسب وصفها.

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