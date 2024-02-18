آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
قوات الحدود:إحباط إدخال مخدرات إيرانية إلى البصرة
اليوم..وزارة الداخلية تتسلم رسميا الملف الأمني لقضاء سامراء
القضاء يرفض دعوات إنشاء أقاليم أخرى في العراق
عضو في مجلس كركوك:ائتلاف إدارة الدولة من سيحسم تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد والتبعية خلال الأيام الخمسة الماضية
-
- عربية ودولية
الأمم المتحدة:السلام محكوم بالإعدام في حال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
روسيا ترفض التحذير الأمريكي بشأن القدرات النووية الروسية في الفضاء
الأمم المتحدة:اجتياح إسرائيل لرفح “مذبحة بشرية”
كندا تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح والأمم المتحدة تعلن عدم مشاركتها في تهجير الفلسطينيين
بايدن يدعو نتانياهو بعمل خطة هجومية على رفح قابلة للتنفيذ
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد والتبعية خلال الأيام الخمسة الماضية
(301)ألف برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي
اليوم..سعر صرف الدولار =153250 ديناراً
العراق وإستونيا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
الفشل المركب..السوداني:(70) مليار دولار سنويا حجم الإستيراد العراقي من البضائع معظمها من إيران الحبيبة
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب يطالب القضاء بالتحقيق مع رئيس الجمهورية عن كيفية استغلال منصبه لمصالح شخصية
الأعرجي لمحسني:الأمن الإيراني في حدقات عيون حكومتنا الإطارية
الطباطبائي:العراق لم يعد بحاجة إلى القوات الأمريكية بوجود الحرس الثوري والحشد
مكتب السوداني يحاول “لملمة فضيحة مترو بغداد وقطار النجف “بشرح يؤكد على فساد الحكومة
مصدر بدري:(هادي العامري) أبن خميني وحارب العراق لمدة (8)سنوات لايخاف من الدرون الأمريكي
-
- اذاعة INN