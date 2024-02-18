(301)ألف برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

(301)ألف برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي لتصل الى أكثر من 40 الف برميل يوميا.وقالت الإدارة في جدول لها ،أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 43 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي أي (301000) برميل في الأسبوع.

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