(30960) شهيداً جراء القصف الإسرائيلي الدموي الأعمى على غزة

(30960) شهيداً جراء القصف الإسرائيلي الدموي الأعمى على غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، أن عدد شهداء القطاع وصل إلى 30960 شخصا على الأقل لغاية يوم 8/3/2024، غالبيتهم من النساء والأطفال، استشهدوا في قطاع غزة خلال القصف الإسرائيلي الأعمى منذ أكثر من خمسة أشهر.

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