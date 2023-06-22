إنضمام طائرة جديدة للخطوط الجوية العراقية

إنضمام طائرة جديدة للخطوط الجوية العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النقل، الخميس، عن وصول “طائرة الأحلام” التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية يوم امس الاربعاء تمهيداً للانضمام رسميا إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية.وذكرت الوزارة في بيان، ان “طائرة الأحلام B787-8 Dreamliner  انطلقت من مطار Boeing جنوب وسط مدينة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة طاقم عراقي تمهيداً للإنضمام رسمياً ًالى أسطول الخطوط الجوية العراقية يوم الخميس”.

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