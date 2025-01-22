شبكة أخبار العراق تنشر نص تعديل قانون العفو العام

شبكة أخبار العراق تنشر نص تعديل قانون العفو العام
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر “وكالة شبكة أخبار العراق”، تعديل قانون العفو العام، الذي أقره مجلس النواب، الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025).

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