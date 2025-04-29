رشيد يصادق على قانون محافظة حلبجة

رشيد يصادق على قانون محافظة حلبجة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ،الثلاثاء، أن “رئيس الجمهورية  القيادي في حزب طالباني عبد اللطيف جمال رشيد صادق على قانون استحداث محافظة حلبجة الذي أقره مجلس النواب، كما أصدر مرسوما جمهوريا باستحداث المحافظة”.وأضاف البيان، أنه “ذلك جرى خلال مراسم خاصة أقيمت اليوم الثلاثاء 29 نيسان2025 في قصر بغداد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وممثلين عن عوائل شهداء القصف الكيمياوي الذي قامت به إيران في حرب الثماني سنوات”.وأشار البيان الى ، أن “نزار محمد سعيد مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني- تنظيمات بغداد، تسلم القانون الذي تمت المصادقة عليه، فيما تسلمت محافظ حلبجة نوخشه ناصح المرسوم الجمهوري”.وأكد الرئيس رشيد وفق البيان خلال المراسم، أن “رئاسة الجمهورية بذلت جهودا مع الأطراف والقوى السياسية كافة للإسراع في إقرار القانون إنصافا لأهالي المدينة، ووفاء لدماء الشهداء”، مشددا على “ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وبما يحقق العيش الكريم لأهالي حلبجة”.

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