العراق يدعو الناتو لاحترام سيادة العراق

العراق يدعو الناتو لاحترام سيادة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ،الخميس، إنه “عُقدت في مقر مستشارية الأمن القومي، الدورة الثانية للحوار عالي المستوى للشراكة الاستراتيجية بين العراق وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وترأس الجانب العراقي القيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، فيما ترأس وفد الناتو مساعد الأمين العام للعمليات،توماس كوفوس”. وأضاف البيان، أن “الجانبين ناقشا، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تمثل أولوية للحكومة العراقية، انسجاماً مع رؤيتها الاستراتيجية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة”.وتابع البيان، أن “الحوار تناول أيضاً ، دعم بناء قدرات المؤسسات الأمنية العراقية من خلال حزم تدريبية متكاملة ضمن عمل بعثة الناتو القتالية والاستشارية في العراق”.وأكد الأعرجي أن “الحكومة العراقية، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، تولي اهتماماً كبيراً لبعثة الناتو ذات الطابع القتالي والاستشاري “، مشدداً على “أهمية احترام سيادة العراق في جميع أوجه التعاون“.من جانبه، جدّد كوفوس دعم الناتو لـ”العراق ولدوره المحوري في استقرار المنطقة”.

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