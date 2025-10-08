مفوضية الانتخابات تقرر إبقاء صهري المالكي في السباق الانتخابي

مفوضية الانتخابات تقرر إبقاء صهري المالكي في السباق الانتخابي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت مفوضية الانتخابات ،الاربعاء، أبقاء صهري المالكي في السباق الانتخابي وفرض غرامات مالية عليهما  وكذلك ابقاء المتهم بحريق مول الكوت والمحال للقضاء المحافظ السابق محمد المياحي وفق كتبها أدناه …

