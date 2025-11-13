مصدر سياسي:(6) نواب خسروا مقاعدهم في ديالى

مصدر سياسي:(6) نواب خسروا مقاعدهم في ديالى
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي مطلع، الخميس، أن ستة نواب خسروا مقاعدهم النيابية في محافظة ديالى بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية مساء يوم أمس.وقال المصدر، إن “النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية مساء  أمس الأربعاء أكدت خسارة ستة نواب عن محافظة ديالى لمقاعدهم النيابية، وهم: أحمد الموسوي، نورس العيسى، ناهدة الدايني، سوزان منصور، سالم العنبكي، وصلاح زيني التميمي، في تطور وُصف بأنه من العيار الثقيل”، لافتاً إلى أن “ديالى التي تمتلك 14 مقعداً نيابياً شهدت في 11 تشرين الثاني الجاري تنافساً حاداً بين عدة قوى سياسية خلال التصويت العام”.وأضاف أن “نتائج ديالى حملت مفاجآت كبيرة بخسارة أسماء سياسية قوية ضمن تحالفاتها، ما يعكس رغبة الناخبين في التغيير وتجديد الدماء داخل البرلمان”، مبيناً أن “القراءات السابقة التي رجحت تجديد الثقة لبعض النواب لم تتحقق، وهو ما يؤشر إلى عدم رضا جمهورهم عن أدائهم في السنوات الماضية”.وأشار المصدر إلى أن “ما حدث يُعد جرس إنذار للنواب الحاليين بأن التغيير ممكن في أي دورة انتخابية قادمة”، مؤكداً أن “نسب الإقبال في ديالى كانت مرتفعة، خصوصاً في القرى والأرياف، وهو ما ساهم في صعود بعض المرشحين الذين يعتمدون على القاعدة الريفية في أصواتهم الانتخابية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *