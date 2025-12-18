السوداني يوافق على تحويل المستفيدين من الحماية الاجتماعية إلى عقود ضمن وزارة التربية

السوداني يوافق على تحويل المستفيدين من الحماية الاجتماعية إلى عقود ضمن وزارة التربية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، على تحويل المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية الى عقود ضمن وزارة التربية.

