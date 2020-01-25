5 أندية عراقية تنسحب من المشاركة في الدوري الممتاز

5 أندية عراقية تنسحب من المشاركة في الدوري الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت اندية سماوة والكرخ والقاسم والديوانية زاخو الانسحاب من المشاركة في الدوري الممتاز بسبب الازمة المالية التي تعاني منها هذه الأندية.وصوتت الأندية على اقامة دوري الكرة من 3 مجاميع بنظام الذهاب والإياب.وتعقد لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الان، اجتماعاً مع ممثلي أندية الدوري الممتاز في فندق عشتار شيراتون ببغداد.ويأتي الاجتماع بغية التوصل إلى آلية مناسبة لعودة منافسات المسابقة من جديد .وتم التصويت على تأهل ناديين من كل مجموعة الى المرحلة الثانية، بعدها ستلعب الاندية الـ 6 المتأهلة، دوري من مرحلة واحدة لتحديد البطل.وتم تأجيل تحديد مكان اقامة الدوري بمرحلته الاخيرة الى اشعار اخر.

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