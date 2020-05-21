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5 دول أوروبية تعلن عدم اعترافها بالتغيير الجديد على الأرض من قبل إسرائيل
الاتحاد الأوروبي ينتقد ترامب لتهديده منظمة الصحة العالمية
حزب ماكرون يفقد الأغلبية البرلمانية
الولايات المتحدة :محاولة لإعادة إحياء ترشيح هيلاي كلنتون لرئاسة البلاد
الاتحاد الأوروبي:ضم إسرائيل أراض من الضفة الغربية “انتهاكا للقانون الدولي”
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نائب كردي:الكاظمي خضع لشروط حكومة مسرور
القانونية النيابية تحذر الكاظمي من إتباع سياسة عبد المهدي مع كردستان
تحالف سائرون يطالب الكاظمي بفتح ملف فساد عقارات الدولة
مسيلمة..العيداني:البصرة خالية من عصابات القتل والمخدرات والتهريب والفساد وكورونا مسيطر عليها!!
الزراعة النيابية تطالب الكاظمي بالتحقيق في إحراق طابق العقود في وزراعة الزراعة من قبل ميليشيا احمد الأسدي
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محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
لاسيادة للعراق في ظل بقاء أحزاب الفساد والتبعية
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