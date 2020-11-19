5 لاعبين محرومين من الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز

5 لاعبين محرومين من الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي قائمة بأسماء اللاعبين المحرومين من مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز.وضمت القائمة خمسة لاعبين وهم كل من أحمد خالد لاعب نفط ميسان بسبب البطاقة الحمراء ولاعبي الديوانية محمد سعيد وحمود مشعان للسبب ذاته، كما ضمت القائمة اسم لاعب الطلبة مهند رزيج لحصوله على ثلاثة إنذارات، وصاموي ايكو لاعب أمانة بغداد لتعرضه للطرد.

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