(500) مليار دينار إيرادات الموانئ للنصف الأول من العام الحالي

(500) مليار دينار إيرادات الموانئ للنصف الأول من العام الحالي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغت الإيرادات المالية للشركة العامة لموانئ العراق خلال النصف الاول من العام 2023 , قرابة نصف ترليون دينار عراقي ، و هذه الإيرادات تفوقت على إيرادات عامي 2022 و2021 لنفس الفترة الزمنية .وذكر مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان اليوم الأربعاء : إن شركتنا حققت ايرادات مالية للنصف الاول من العام الحالي 2023 تبلغ (492.535.435.887) دينارا عراقيا.وأضاف أن هذا الانجاز جاء على خلفية الخطة التطويرية التي تبنتها الادارة العليا للشركة من حيث ضغط النفقات والاعتماد على الجهد الوطني ، بالاضافة الى دخول عدد من المشاريع الاستراتيجية الى الخدمة و تطوير وتحديث الاسطول البحري للشركة والبنى التحتية لعدد من الموانئ.

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