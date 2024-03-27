(6) منتخبات تتأهل إلى كأس آسيا 2027 بضمنها العراق

(6) منتخبات تتأهل إلى كأس آسيا 2027 بضمنها العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ضمنت منتخبات العراق والإمارات وقطر وأستراليا وإيران وأوزبكستان التأهل لكأس آسيا 2027 والدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهل لمونديال 2026، وضمن العراق وأستراليا التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بفوزهما على الفلبين ولبنان على الترتيب بينما اقتربت كوريا الجنوبية من التأهل بفوزها 3-صفر على تايلاند.كما حسمت أوزبكستان تأهلها بالفوز على هونغ كونغ.وتصدر العراق المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية ليتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات، بفارق خمس نقاط عن إندونيسيا التي فازت 3-صفر على فيتنام صاحبة المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد الفلبين متذيلة الترتيب عند نقطة واحدة.وعززت هذه النتيجة آمال إندونيسيا في التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات قبل مباراتين متبقيتين.ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في تسع مجموعات بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية للمرحلة الثالثة والتي ستحدد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم 2026.وفي المرحلة الثالثة يتم تقسيم 18 منتخبا على ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب.ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

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