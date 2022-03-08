(60) ألف طالب عراقي ميليشياوي يدرسون في الجامعات الإيرانية!

(60) ألف طالب عراقي ميليشياوي يدرسون في الجامعات الإيرانية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت السفارة العراقية لدى إيران، الثلاثاء، عن وجود 60 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية.وذكر بيان للسفارة العراقية في إيران، أن “سفير جمهورية العراق لدى إيران نصیر عبد الحسین والملحق الثقافي العراقي أمجد المظفر، التقيا برئيس جامعة (بيام نور) الايرانية بالوكالة (ابراهیم تقي زاده)، حيث أكد الأخير خلال الاجتماع عن استعداد الجامعة لتقديم الخدمات العلمية والتعليمية للطلاب العراقيين”.وأكد السفير العراقي خلال اللقاء، وفقاً للبيان، أن “العراق يسعى الى تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وسيكون لتطوير التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين تأثيره الكبير في تحقيق رفع مستوى التعامل بين البلدين الجارين”.وأضاف أن “الجمهورية الاسلامية تعتبر من الدول المناسبة للطلبة العراقيين وذلك لقرب المسافة بين البلدين والامكانيات التي لديها”، مشيرا إلى “تواجد 60 ألف طالب شيعي في ايران، وهو ما يساوي مجموع جميع الطلبة العراقيين في باقي الدول يدل على رغبة الطلاب في الدراسة في هذا البلد”. 

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