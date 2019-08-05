(600) ألف دولار وشروط فاسدة مقابل تعيينه محافظا للديوانية !

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الديوانية/شبكة أخبار العراق- قال الحقوقي احمد كامل، الإثنين، 05 آب، 2019، أنه سحب ترشيحه لمنصب محافظ الديوانية، بعد ان طلب منه (600) الف دولار، للفوز بالمنصب.وذكر كامل في حديث صحفي، انني “بعد ان قدمت اوراق ترشحي لشغل منصب محافظ الديوانية، تفاجئت بأشخاص يقودون عملية التفاوض بينهم سياسيون ورجال اعمال، اشترطوا عليّ دفع (40) الف دولار لـ(15) عضواً بمجلس الديوانية، مع التعهد بعدم فتح اي ملف فساد للحكومات المحلية السابقة وكذلك التوقيع على ورقة بيضاء واستقالة عند الاخلال بهذا الشرط غير المقبول”.وتابع قائلاً: “كون هذا لاينسجم مع هدفي، قمت بتقديم طلب لرئيس المجلس وسحبت ترشحي”.يذكر ان مجلس الديوانية يتكون من الأحزاب الإسلامية الشيعية.