(7)أندية نسوية ستشارك في بطولة السيدات لكرة القدم

(7)أندية نسوية ستشارك في بطولة السيدات لكرة القدم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة النسوية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم ، عن عدد الأندية التي وافقت على المشاركة بدوري السيدات للموسم المقبل 2023-2024.وذكرت اللجنة، في بيان لها،  أن “7 أندية وافقت رسميًا على المشاركة بالنسخة المقبلة، وهي: القوة الجوية، وجيا، ونفط الشمال، وبلادي، وفتاة بغداد، وشهربان، وفتاة نينوى”.وقررت اللجنة إقامة الاجتماع الفني يوم الأحد المقبل لتحديد آلية البطولة ونظامها.وتعد هذه البطولة فرصة مثالية للألماني أولي هيردر، المدير الفني لمنتخب العراق النسوي، لاختيار أبرز اللاعبات للقائمة تحضيرًا للمشاركة ببطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في السعودية 2024. وفي سياق متصل، اختتمت اليوم ، الدورة التحكيميّة للساحات المكشوفة للسيدات بمُشاركة (17) حكمة، والتي نظمتها لجنة الحكام في الاتحاد العراقي بالتعاونِ مع اللجنة النسويّة، وحاضر بالدورة نائبُ رئيس لجنة الحكام محمد كاظم عرب، ولؤي صبحي.وشهدت الدورة حضور يونس محمود النائب الثاني للاتحاد العراقي، الذي أشاد بالعدد الكبير للمشاركات وبطريقة تطوير هذا الجانب في الكرة النسوية العراقية.

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