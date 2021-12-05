(7) ميداليات للعراق في البطولة الدولية للفروسية

(7) ميداليات للعراق في البطولة الدولية للفروسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحرز العراق كأس البطولة الدولية للفروسية التي اختتمت، امس السبت، في ولاية الدقم بسلطنة عمان وبإشراف مباشر من قبل الاتحاد الدولي .وقال رئيس الاتحاد العراقي للفروسية، حيدر حسين الجميلي في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم الأحد أن “العراق نال سبع ميداليات ثلاث منها ذهبية وواحدة فضية وثلاث ميداليات برونزية، حيث احرز الميداليات الذهبية  كل من الفارس اسامة عبد الحميد والفارس اسامة لواء بهلول في سباق الزوجي، وثانية للفارس عبد الحميد رشيد بسباق الفردي واخرى لمجموع النقاط المتحققة لثلاثة أيام للفارس اسامة لواء بهلول وعبد الحميد رشيد”.واضاف الجميلي، أن “الميدالية الفضية كانت لسباق الزوجي من نصيب  الفارس عبد الحميد رشيد والفارس اسامة لواء بهلول فيما كانت الميداليات البرونزية الأولى عن الفرقي واخرى للفارس عبد الحميد رشيد، وميدالية كافضل ثالث فارس في الدورة للفارس عبد الحميد رشيد”.واشار الجميلي الى أن “البطولة شهدت مشاركة 33 فارساً وفارسة، مثلوا 16 دولة هي عُمان والعراق وفلسطين والسودان وباكستان والسعودية والكويت والإمارات والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وكندا والنرويج وماليزيا والمانيا”.

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