813 خرقاً إسرائيلياً منذ إتفاق خطة السلام في غزة

- سياسية
مصيبة..إلغاء الحدود بين العراق وإيران والدخول للبلدين بالبطاقات الشخصية وليس بالجوازات!
حزب بارزاني:ارتفاع سقف مطالب حزب طالباني وراء فشل الاجتماع ليوم أمس
حزب طالباني:الاجتماعات مع حزب بارزاني ستستمر لحين توزيع المناصب في حكومة الإقليم الجديدة والمرشح لرئاسة الجمهورية
الحشدوي الإيراني الأصل بنيان:تدفق المال العام لجيوب الجهاديين أولوية قصوى
مصدر حشدوي:سلاح الحشد الشعبي ضد من يعارض إيران ومصالحها
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
السوداني:حكومتي أجرت إصلاحات مهمة لخفض النفقات والهدر المالي
اليوم..أسعار صرف الدولار= 143250 ديناراً
وزارة التجارة تؤكد على تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار
محافظ البنك المركزي:العراق بلداً مستوردًا بامتياز ويعاني من تحديات مالية كبيرة
مستشار حكومي:زيادة 1% في كفاءة التحصيل الجمركي توفر إيرادات إضافية تزيد على 800 مليار دينار سنوياً
- رياضية
خسارة الفريق الأولمبي العراقي أمام السعودية في بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 23 سنة
اليوم ..الأولمبي العراقي ونظيره السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً
المواجهة المصيرية في نصف نهائي كأس العرب
اليوم..العراق في مواجهة نظيره القطري ضمن بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً
العراق يودع يطولة كأس العرب لكرة القدم
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر سياسي: الصفقات المحرك الرئيسي في توزيع المناصب وتمرير القوانين
الولائية والخنوع ..رشيد:أي اعتداء على إيران هو اعتداء على العراق!!
الكونغرس:تجميد 50%من المساعدات الأمريكية للعراق إلا بعد حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكتاب
