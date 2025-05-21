(9) مليارات دولار قيمة الصادرات النفطية العراقية لكوريا الجنوبية في 2024

بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغت قيمة الصادرات العراقية النفطية إلى كوريا الجنوبية نحو تسعة مليارات دولار في العام 2024.

ووفقاً لبيانات وإحصاءات شركة سومو، فإن “كمية صادرات العراق النفطية إلى كوريا الجنوبية في العام 2024 بلغت 15 مليوناً و832 ألفاً و344 طناً، بقيمة بلغت 8 مليارات و918 ألفاً و460 دولاراً”.

وبينت الإحصاءات أن “النمو السنوي في القيمة بين 2020 و2024 بلغ 12%، حصة كوريا الجنوبية منه 8%”.