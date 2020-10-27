93 مرشحا للبرلمان الكويتي

93 مرشحا للبرلمان الكويتي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقدم 93 شخصا بطلبات ترشيح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في أول أيام فتح باب الترشح.وأفادت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية في بيان بأنها استقبلت 93 طلبا، 85 منها لمرشحين ذكور، و8 لإناث.وستجري الانتخابات البرلمانية، في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاختيار 50 نائبا موزعين على 5 دوائر انتخابية بالبلاد.وأوضحت الإدارة أن باب الترشح سيبقى مفتوحا 10 أيام.وجرت آخر انتخابات لمجلس الأمة في 2016، حيث يحق لـ574 ألف ناخب وناخبة التصويت في تلك الانتخابات، وفق إعلام محلي. وستكون هذه الانتخابات الأولى في عهد أمير الكويت الجديد، نواف الأحمد الجابر الصباح، منذ توليه الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، إثر وفاة شقيقه الأمير السابق صباح الأحمد الجابر الصباح.ويعد برلمان الكويت أول تجربة برلمانية في منطقة الخليج، حيث أجريت أول انتخابات مجلس أمة عقب إقرار البلد الخليجي للدستور عام 1962. 

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