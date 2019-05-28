BBC:ظريف حمل العراق رسالة “تصعيدية” تجاه الولايات المتحدة

بغداد/شبكة أخبار العراق- ذكرت محطة بريطانية ، ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، بعث خلال زيارته الاخيرة الى العراق برسالة تصعيدية الى الادارة الاميركية.وقال محطة بي بي سي في تقرير لها نشرته ، الثلاثاء 28 ايار 2019، نقلاً عن دبلوماسي عراقي وصفته بالمطلع ان ” ظريف لم يحمل خلال زيارته الى العراق اية رسائل تهدئة لانهاء الازمة مع الولايات المتحدة بل حمل رسالة تصعيدية”.ويضيف بحسب المحطة إن “إيران لا تفرّق بين الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية، ولن تسمح للولايات المتحدة بطهوها على نار هادئة حتى تفقد وعيها وتموت” ولهذا فهي أبلغت العراق، كما أرسلت إلى قطر وعمان والكويت رسائل مشابهة عبر نائب وزير الخارجية عباس عراقتشي ان الاستسلام لن يكون خيارا بالنسبة لها وأن الضغط سيؤدي إلى خلق مواجهة قد لا يرغب بها أحد في الولايات المتحدة وإيران”.ويقول التقرير انه بالنسبة للعراق فأنه يسعى بين الطرفين لسحب فتيل التوتر، كما قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في لقائه الأسبوعي مع الصحفيين، وهو عينه الكلام الذي ردده وزير خارجيته محمد الحكيم لدى استقباله ظريف في بغدادـ ورغم ذلك فإن مستوى التوتر لا يشي بأن بيد الحكومة الحفاظ على التوازن بين الحليفين في حال وقوع المواجهة.