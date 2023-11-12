آرسنال يسعى للتعاقد مع (مارتن زوبيميندي) لاعب وسط ريال سوسيداد

آرسنال يسعى للتعاقد مع (مارتن زوبيميندي) لاعب وسط ريال سوسيداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يخطط نادي ارسنال لإبرام صفقة مميزة من الدوري الإسباني خلال الميركاتو الشتوي المقبل.وبحسب صحيفة “الصن”، فإن آرسنال يريد التعاقد مع (مارتن زوبيميندي) لاعب وسط ريال سوسيداد.يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بدخول زوبيميندي البالغ من العمر (24) عاماً دائرة اهتمامات بعض عمالقة أوروبا مثل برشلونة وبايرن ميونخ.ولفت لاعب سوسيداد، أنظار المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، بفضل تألقه بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مما جعله تحت مراقبة النادي اللندني.ويدرس المدفعجية، كسر عقد اللاعب مع سوسيداد، والذي يمتد حتى صيف (2027)، عبر دفع قيمة الشرط الجزائي (52) مليون جنيه إسترليني.ويريد أرتيتا، تعزيز خط وسط آرسنال، بعد إصابة (توماس بارتي) على مستوى الفخذ، علماً بأن اللاعب الغاني يريد المغادرة في الشتاء صوب يوفنتوس.

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