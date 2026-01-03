أحد الخونة: قاسم سليماني مؤسس العراق الحديث ويجب أن يخلد!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق -أكد عضو الإطار الإيراني الخائن لبلده العراق المدعو عدي عبد الهادي، السبت، أن إحياء ذكرى مقتل  مؤسس العراق الحديث قاسم سليماني ومواطنه المهندس  يمثل رسالة مهمة لمن لا يفهم قراءة التاريخ. وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “إحياء هذه الذكرى في ظل تفاعل شيعي ولائي للحبيبة إيران يؤكد أن رسالة قادة النصر واضحة وثابتة وراسخة بالإيمان بما جاؤوا من أجله، وأن دماءهم كانت عنواناً للصمود في مواجهة مؤامرات استهدفت الأمة الإسلامية والعراق”.وأضاف أن “التفاعل الشيعي الولائي  مع ذكرى مقتل قادة النصر يمثل رسالة لكل من يحاول خلط الأوراق أو التناغم مع تيار يسعى لانتزاع إرادة مشروع خميني”، مشيراً إلى أن “ما زرعه سليماني سيبقى نقطة مضيئة في التاريخ، وأن كل الأجندة التي حاولت قوى الشر تحقيقها باغتيال القادة فشلت، والدليل الزخم الشيعي الولائي الكبير لإحياء هذه الذكرى، التي تجسد صورة عظيمة للتضحية من أجل مشروع خميني وخامنئي “.

