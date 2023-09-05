أردوغان:كركوك الموطن الأصلي للتركمان

أردوغان:كركوك الموطن الأصلي للتركمان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، المساس في وضع كركوك، واصفا المحافظة بالموطن الأصلي لتركمان العراق. وقال أردوغان في تصريح بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان “التركمان موطنهم كركوك وهي منطقة تعيش فيها ثقافات مختلفة ولن نسمح بزعزعة السلام هناك”.فيما علق على الاشتباكات بين العشائر العربية وقوات “سوريا الديمقراطية” في دير الزور شمال شرق سوريا، مؤكدا أن العشائر العربية هي أصحاب الأرض هناك. وأضاف ان ” العشائر العربية شرق سوريا هي صاحبة الأرض، مشددا على أن ” العشائر العربية هم أصحاب تلك المناطق الأصليين، وتنظيم حزب العمال الكردستاني مجرد إرهابيين”.وأشار إلى أن “حزب العمال الكردستاني لا يعترف بحق الناس في الحياة وعلى الدول الداعمة لهذا التنظيم معرفة ذلك، كما أنه لا يتردد بارتكاب أي مجزرة للسيطرة على النفط في دير الزور”، مبينا “أننا وجهنا التحذيرات اللازمة بهذا الخصوص للدول المعنية”.واعتبر أردوغان أن “كل سلاح يتم تقديمه لتنظيم حزب العمال الكردستاني يساهم في استمرار إراقة الدماء بالمنطقة وزعزعة وحدة أراضي العراق وسوريا”.

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