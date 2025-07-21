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المالية النيابية:موازنة 2025 ستصل للبرلمان “ربما” في شهر أيلول المقبل!!
الأمن النيابية تطالب بشراء منظومات دفاعية لحماية سيادة العراق
السوداني والمشهداني:الحكومة والبرلمان” معاً لحماية نظام المحاصصة”
أردوغان يمنع العراق من تصدير نفطه عبر خط “جيهان”ويضيق عليه مائيا والسوداني مازال ” ساكتاً”!
اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
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المالية النيابية:موازنة 2025 ستصل للبرلمان “ربما” في شهر أيلول المقبل!!
أردوغان يمنع العراق من تصدير نفطه عبر خط “جيهان”ويضيق عليه مائيا والسوداني مازال ” ساكتاً”!
اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
المالية النيابية:حكومة البارزاني لم تزود بغداد ما تم الإتفاق عليه بشأن النفط والإيرادات غير النفطية لحل أزمة الرواتب
الحشد الشعبي يحلف بـ”العباس”أنه لم يستهدف حقول النفط في الإقليم!!
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البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
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أردوغان يمنع العراق من تصدير نفطه عبر خط “جيهان”ويضيق عليه مائيا والسوداني مازال ” ساكتاً”!
وفد إيراني في بغداد للحصول على مزيداً من أموال العراق وتعزيز جبهة القتال ضد أمريكا وإسرائيل
نائب:علاقة “فساد”بين رئاسة البرلمان ووزير الكهرباء تمنع استجواب الأخير
تحالف الفتح “زعلان”على أردوغان لوصفه الحشد بالمنظمة الإرهابية
نائب:مجلس النواب لايبالي بالقتل الجماعي للعراقيين كما فاجعة الكوت
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