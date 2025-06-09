أرنولد:من يرتدي قميص المنتخب العراقي عليه التفكير بالفوز

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد، يوم الاثنين، أن هدفه الوصول بـ”أسود الرافدين” إلى كأس العالم وتحقيق الحلم للمرة الثانية، معرباً عن ثقته باللاعبين لتحقيق هذا الطموح.

وقال أرنولد خلال مؤتمر صحفي، إن “نتيجة مباراة الأردن مهمة لنا، لأنه لا توجد مباراة ودية بالنسبة لي خلال قيادتي للمنتخب منذ مدة قصيرة”.

وأضاف “مهمتي مع المنتخب العراقي هو الذهاب بالعراق لكأس العالم وتحقيق الحلم للمرة الثانية للمونديال، لدي الإيمان بالمجموعة باللاعبين بالوصول لكأس العالم 2026”.

وتابع أرنولد “من يرتدي قميص المنتخب، عليه التفكير بالفوز، ونحن يوم غد الثلاثاء نفكر بالفوز وسنعمل على تحقيق ذلك”.