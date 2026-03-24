أزمة دبلوماسية متصاعدة: لبنان يطرد السفير الإيراني ويستدعي سفيره من طهران

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها الرسمي بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن حديثاً، محمد رضا شيباني، واعتباره “شخصاً غير مرغوب فيه”. وأمهلت الوزارة السفير الإيراني حتى يوم الأحد المقبل (29 مارس 2026) لمغادرة الأراضي اللبنانية.
تأتي هذه الخطوة الجريئة في ظل توترات سياسية حادة، حيث بررت الخارجية اللبنانية قرارها بـ:
-
انتهاك الأعراف الدبلوماسية: اتهام طهران بعدم احترام أصول التعامل بين الدول.
-
التدخل في الشؤون الداخلية: تقارير عن أنشطة غير مصرح بها للحرس الثوري الإيراني داخل لبنان.
-
خطوة متبادلة: استدعاء السفير اللبناني في طهران، أحمد سويدان، للتشاور فوراً.