أستراليان يكتشفان انهما من ذات “الأب والأم”

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد اكتشفت سارة سارجنت البالغة من العمر 18 عاما، أنها

ويل البالغ من العمر 20 عاما.

وكشفت سارة أن والدها أخبرها مؤخرا بأن ويل هو شقيقها التوأم، من عملية

، إلا أن جنينها ظلّ مجمدا لقرابة 15 شهرا، بعد زراعة الجنين ويل في رحم والدته.وشاركت سارة قصتها على تطبيق “

حيث حقق منشورها أكثر من 9 ملايين مشاهدة.

وأشارت إلى أن والدتها قررت الاحتفاظ ببيوضها بعد عملية التلقيح الخاصة بويل، ومن ثم أجرت لاحقا ذات العملية على بيضة مجمدة، تحولت في النهاية إلى سارة.

وأوضحت سارة أنها صدمت عندما أخبرها والدها أن ويل شقيقها التوأم، وخصوصا أنه يكبرها بعامين، لافتة إلى أن الأب فضّل تأجيل الكشف عن هذه الحقيقة، إلى حين وصولنا إلى سن نكون فيها قادرين على استيعاب الأمر.

وعبّرت سارة عن سعادتها باكتشافها لوجود توأم لها، قائلة: “كنت وأخي أصدقاء رائعين، واكتشافنا بأننا توأم قربنا إلى بعضها بشكل أكبر”.