أسعار النفط تشتعل تحت ضغط التوترات.. البحر الأحمر وكازاخستان يدفعان الخام نحو مكاسب قياسية

واصلت أسعار النفط العالمية صعودها، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية، بعدما أعادت هجمات الحوثيين على ناقلات نفط في البحر الأحمر إشعال المخاوف من اضطراب طرق الإمداد العالمية، بالتزامن مع خفض كازاخستان إنتاجها مؤقتاً عقب توقف مسار تصدير رئيسي.

وسجل خام برنت تراجعاً طفيفاً خلال تداولات الجمعة، لكنه بقي قريباً من حاجز الـ100 دولار للبرميل، متجهاً لتحقيق قفزة أسبوعية بنحو 13.5%، فيما يواصل خام غرب تكساس الوسيط مساره الصاعد بمكاسب أسبوعية تجاوزت 10%.

وجاءت موجة الارتفاع بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف الأسواق من احتمال تعطل حركة الشحن عبر مضيق باب المندب، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، بعد مضيق هرمز.

وتزامن التصعيد مع تحذيرات أمريكية من تحميل إيران مسؤولية أي هجمات جديدة، فيما يترقب المستثمرون تطورات المشهد الأمني في المنطقة وتأثيره على تدفقات النفط.

وفي تطور آخر زاد الضغط على الأسواق، أعلنت كازاخستان خفض إنتاجها النفطي مؤقتاً بعد توقف محطة التصدير الرئيسية على البحر الأسود، وهو مسار حيوي يمر عبره نحو 2% من إمدادات النفط الخام العالمية.

ويرى محللون أن المخاوف المتزايدة حول أمن طرق الطاقة العالمية أعادت إشعال “علاوة المخاطر” في أسعار النفط، وسط سباق بين الأسواق لتقييم حجم التأثير الفعلي لأي اضطرابات جديدة في الإمدادات.