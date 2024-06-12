أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع

أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأربعاء، أن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار أمس الثلاثاء 147150 ديناراً مقابل كل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد قد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً لكل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 147100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *