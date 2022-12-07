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وزارة الكهرباء:مازلنا بحاجة للغاز الإيراني وهناك مفاوضات لتوريده من قطر وتركمانستان
وزير البيئة:سنعمل على تقليل التلوث في العراق
وزير العمل:منع دخول العمالة الأجنبية للبلد إلا بعد الحصول على رخصة العمل من الوزارة
النزاهة:صدور حكم غيابي بالحبس لمدير عام المصرف الزراعي التعاوني الأسبق
تعيين الإطاري” المولى” بمنصب وكيل وزير الرياضة والشباب
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وزارة الكهرباء:مازلنا بحاجة للغاز الإيراني وهناك مفاوضات لتوريده من قطر وتركمانستان
وزير العمل:منع دخول العمالة الأجنبية للبلد إلا بعد الحصول على رخصة العمل من الوزارة
نائب:فساد في وزارة الكهرباء بقيمة 1.5 مليار دينار
السوداني:نرفض استهداف إيران من أي دولة والاستثمار الصيني سيكون فعالاً في العراق
رشيد لوزير النقل”البدري”..عيب عليكم خليتو سمعة العراق بالحضيض
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أسماء هدافي كأس العالم لكرة القدم في قطر
مساء اليوم..المنتخب المغربي والإسباني على استاد المدينة التعليمية بالدوحة
اليوم .. مواجهات ساخنة بين اليابان وكرواتيا والبرزايل وكوريا الجنوبية
المنتخب الهولندي يتأهل إلى الربع النهائي لكأس العالم بكرة القدم
الدوري 16..المواجهة بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الاسترالي
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الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
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إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
نائب:ما تم استرداده من الامانات المسروقة لاتتجاوز 5% وعرض السوداني لها كان بائسا
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والالتزام بقرارات أوبك بلس
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- اذاعة INN