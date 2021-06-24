أعتراض مقاتلة روسية لطائرة تجسس أمريكية فوق المحيط الهادىء

أعتراض مقاتلة روسية لطائرة تجسس أمريكية فوق المحيط الهادىء
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن مقاتلة اعتراضية روسية من طراز “ميغ-31” نفذت طلعة لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز “RC-135” فوق مياه المحيط الهادئ اقتربت من الحدود الروسية.وذكرت الدفاع الروسية في بيان اليوم، أنه “رصدت الرادارات الروسية هدفا جويا يقترب من حدود الأراضي الروسية فوق المحيط الهادئ، وأقلعت مقاتلة من طراز (MiG-31) من مطار بإقليم كامتشاتكا للتعرف على الهدف الجوي”.وبينت أن “طاقم المقاتلة حدد الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية (RC-135) تابعة لسلاح الجو الأمريكي”، مشيرة الى أنه “بعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية من حدود الأراضي الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى القاعدة الرئيسية”.وشددت الوزارة في بيانها على أنه “لا يمكن السماح ابدا بانتهاك حدود البلاد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *