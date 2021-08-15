أفغانستان..طالبان تقتحم العاصمة كابول

أفغانستان..طالبان تقتحم العاصمة كابول
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الاحد، أن مسلحي طالبان بدأوا باقتحام العاصمة كابل من جميع الجهات.وقال متحدث باسم الوزارة في تصريحات صحفية، ان “مسلحي طالبان بدأوا بالدخول الى العاصمة كابل من مختلف المناطق المحيطة بها”، مبينا أن “الاعضاء الرئيسيون في الطاقم الاميركي المتواجد بأفغانستان يعملون حاليا من داخل مطار كابل”.من جهتها أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الاميركية، نقلا عن مسؤولين حكوميين افغان أن حركة “طالبان” باتت تسيطر على جميع المعابر الحدودية في البلاد، ولا يمكن مغادرة البلاد إلا عبر مطار كابل.يأتي ذلك بعدما استولى مقاتلو “طالبان” على معبر طورخم على الحدود مع باكستان صباح اليوم الأحد، ما دفع السلطات الباكستانية لإغلاق هذا المعبر.وفي وقت سابق اليوم  سيطرت “طالبان” على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال، مؤمنة بذلك الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

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