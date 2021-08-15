أفغانستان..طالبان تقتحم العاصمة كابول

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الطرموز: نزوح قسري من مناطق قضاء الرطبة جراء انقطاع التيار الكهربائي
مصدر أمني:حريق الكرادة اليوم بفعل من عمار الحكيم للإستيلاء على الأرض
اليوم..ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة الى 225 مليون دولار
المالية النيابية:سعر صرف الدولار لن يتغيير في ظل حكومة الكاظمي
ائتلاف النصر للكاظمي:كيف تدعو دولة قطر الإرهابية إلى مؤتمر بغداد؟
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الطرموز: نزوح قسري من مناطق قضاء الرطبة جراء انقطاع التيار الكهربائي
اليوم..ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة الى 225 مليون دولار
المالية النيابية:سعر صرف الدولار لن يتغيير في ظل حكومة الكاظمي
الكاظمي يرسل 200 مليار دولار إلى الإقليم للمرة الثالثة خلال أقل من شهر خارج إتفاق قانون الموازنة
المالية النيابية:نعمل مع وزارة المالية لتضخيم إيرادات الدولة
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الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
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- متابعات خاصة
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
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