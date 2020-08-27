أكار:قواتنا ستواصل عملياتها العسكرية في شمال العراق

أكار:قواتنا ستواصل عملياتها العسكرية في شمال العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الخميس، إن بلاده لا تعادي الحكومة العراقية، لكنها تدافع عن بلادها أمام الاعتداءات الارهابية.وذكر أكار،في معرض حديثه عن استهداف مواقع في شمال العراق، تتبع لحزب العمال الكردستاني، إن بلاده “قتلت 320 عنصراً من حزب العمال التركي شمالي العراق، منذ انطلاق عملية المخلب”.وأضاف، أن “تركيا باتت فاعلا حقيقيا على الساحة الدولية، وأن على الجميع أن يدرك ذلك”، مبينا أن “تركيا لا تطمع بأراضي وبحار أي دولة، ولن تسمح لأي اعتداء يطالها من أراضي وبحار دول الجوار”.وتابع وزير الدفاع التركي، أن “جميع فعاليات الجمهورية التركية وقواتها المسلحة تستند إلى أسس مبدئية وتنفذ بشكل حازم”، مبيناً أن وزارته “تتولى حماية الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وزارة الطاقة التركية شرق المتوسط”.

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