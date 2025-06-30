أكثر من مليار دولار قيمة استيرادات العراق من تركيا خلال الشهر الماضي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتل العراق المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا بأكثر من مليار دولار، في شهر مايو/أيار الماضي، بحسب ما أفادت به هيئة الإحصاء التركية.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها ، أن “الصادرات التركية لشهر أيار الماضي، بلغت 24 ملياراً و817 مليون دولار، بزيادة قدرها 2.6٪، وبلغت الواردات 31 ملياراً و462 مليون دولار، بزيادة قدرها 2.7٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024” .

وأضافت أن “المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة مليارين و96 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بمليار و523 مليون دولار، والولايات المتحدة بمليار و511 مليون دولار”.

وتابعت الهيئة، أن “إيطاليا جاءت رابعا بمليار و221 مليون دولار، وجاء العراق خامسا بمليار و119 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات 30.1٪ في مايو/أيار 2025 .