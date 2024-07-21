أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية

أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مراسلنا، الأحد، بأن البنك المركزي باع  لمصارف أحزاب الفساد والتبعية خلال الأيام الأربعة الماضية مبلغاً قدره مليار و91 مليوناً و173 ألفاً و642 دولاراً، بمعدل يومي قدره 272 مليوناً و793 ألفاً و410 دولارات، وهو ارتفاع عن الأسبوع السابق الذي سجل مبيعات بقيمة مليار و88 مليوناً و321 ألفاً و474 دولاراً.وكانت أعلى مبيعات للدولار في يوم الخميس، حيث بلغت 276 مليوناً و669 ألفاً و520 دولاراً، بينما سجلت أقل المبيعات في يوم الثلاثاء بمقدار 268 مليوناً و96 ألفاً و834 دولاراً.وأشار المراسل إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت ملياراً و29 مليوناً و621 ألفاً و642 دولاراً، بنسبة ارتفاع قدرها 94% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 61 مليوناً و552 ألف دولار.

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