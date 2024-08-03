أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية

أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا،السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد مليار و 410 ملايين و230 الفا و 782 دولارا، بمعدل يومي بلغ 282 مليونا و46 ألفاً و 156 دولارا، مرتفعا عما سجله الأسبوع  الذي سبقه حيث بلغ مليار و 387 مليونا و237 الفاً و 49 دولارا. وكانت أعلى مبيعات الدولار اليوم الأحد، حيث بلغت المبيعات فيه 274 مليونا و 868 الفا و 286 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 262 مليونا و 223 الفا و443 دولارا. واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت  ” مليارا و 361 مليونا و 480 الفا  و 782 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 48 مليونا 750 ألفا دولارا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *