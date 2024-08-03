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وزارة النفط:أكثر من (600) مليون برميل نفط صادرات العراق خلال النصف الأول من 2024
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
ائتلاف المالكي: لن نسمح باستهداف “حشدنا المقاوم”
نائب:مساعي العراق نجحت في استرداد الأموال المسروقة
المالكي لمحافظ ديالى الجديد:خدمة إيران أسبقية أولى
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وزارة النفط:أكثر من (600) مليون برميل نفط صادرات العراق خلال النصف الأول من 2024
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
نائب:مساعي العراق نجحت في استرداد الأموال المسروقة
السوداني يطلق خطة التنمية الوطنية (2024-2028)
نائب:زعامات إطارية متورطة في سرقة القرن والعقل المدبر (هيثم الجبوري)
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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العراق يقدم خدمة اقتصادية جديدة لإيران من خلال بناء مدينة اقتصادية على الحدود العراقية الإيرانية !
العصائب:زواج القاصرات فتوى خمينية واجبة التنفيذ وسنزوج بناتنا “الزينبيات”من ذوي الأعمار 9 سنوات
مصدر سياسي:أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير قانوني
مصدر سياسي:السوداني خصص(123) مليار دينار لتغطية نفقات الزوار الإيرانيين بمناسبة أربعينية الحسين
الاستثمار النيابية:الاستثمار في العراق سرقة للمال العام بغطاء حكومة السوداني
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