أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية

أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا،السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد إلى مصارف أحزاب الفساد مليارا و 286 مليونا و 141 الفا و 172 دولارا، بمعدل يومي بلغ 257 مليونا و 228 مليونا و 234 دولارا مرتفعة عما سجلة الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 113 مليونا و 820 مليونا و 107 دولارات.وكانت أعلى مبيعات الدولار في اليوم الأحد حيث بلغت المبيعات فيها 279 مليونا و390 ألفا و704 دولارات، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 255 مليونا و 233 الفا و 188 دولارا.واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 283 مليونا و91 الفا و172 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 48 مليونا و 50 الف دولار.

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