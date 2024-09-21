أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية

أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا ،السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأربعة الأيام الماضية من المزاد إلى مصارف أحزاب الفساد مليارا و7 ملايين و478 ألفا و429 دولارا، بمعدل يومي بلغ 251 مليون و869 ألف دولار، وهو انخفاض عن الأسبوع السابق الذي سجل ملياراً و283 مليوناً و226 ألف دولار.وشهد يوم الأربعاء أعلى مبيعات حيث بلغت 255 مليوناً و689 ألفاً و107 دولارات، بينما كانت أقل المبيعات يوم الثلاثاء، حيث بلغت 249 مليوناً و194 ألفاً و89 دولاراً.كما أشار مراسلنا إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 949 مليوناً و28 ألفاً و429 دولاراً، بزيادة قدرها 94% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 58 مليوناً و450 ألف دولار.

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