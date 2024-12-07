أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية

أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا، السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد لمصارف أحزاب الفساد مليارا و 441 مليونا و 783 الفا و 807 دولارات، بمعدل يومي بلغ 288 مليونا و 356 مليونا و 761 دولارا مرتفعا عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 434 مليونا 982 الفا و 505 دولارات.كانت أعلى مبيعات الدولار أول أمس الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 295 مليونا و 719 الفا و 844 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات يوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 279 مليونا و 257 الفا و 935 دولارا.واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 382 مليونا و 383 الفا و 807 دولارات بنسبة ارتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 59 مليونا و 400 الف دولار.

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