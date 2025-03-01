أكثر من (1.5) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية

أكثر من (1.5) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا، السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد لمصارف أحزاب الفساد مليارا و 448 مليونا و 692 الفا و 896 دولارا، بمعدل يومي بلغ 289 مليونا و 579 الفا و 812 دولاراً، منخفضا عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ معدل البيع فيه 291 مليوناً و 368 الف و 812 دولارا.وكانت أعلى مبيعات الدولار يوم الخميس حيث بلغت فيه 307 ملايين و931 ألفا و825 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات يوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 272 مليونا و 939 الفا و 389 دولارا.واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 386 مليونا و 942 الفا و 896 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 61 مليونا و750 الف دولار .

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