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نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
أكثر من (1.5) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
الخارجية هل يحضر (الشرع) لقمة بغداد أم لا ” لا نعرف” !
إيران:العراق سيحصل على إعفاء وقتي لإستيراد الغاز الإيراني!
نائب إطاري:لا حياة للعراق ولا كهرباء بدون إيران !
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أكثر من (1.5) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
إيران:العراق سيحصل على إعفاء وقتي لإستيراد الغاز الإيراني!
نائب إطاري:لا حياة للعراق ولا كهرباء بدون إيران !
وزارة النفط تدعو شركات “أبيكور” ووزارة النفط في الإقليم للاجتماع في بغداد لبحث العقود المبرمة مع حكومة البارزاني
اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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ميليشيا بدر: بأمر خامئني إبقاء مسؤولي الحشد في مناصبهم حتى مماتهم
إيران تطلق سراح سجنائها في العراق بعنوان ” لإكمال مدة محكوميتهم في إيران”!
لأن وزارة الصحة أفشل وزارة..تركيا: العراق من أكثر الدول إرسالاً للمرضى لغرض العلاج
نائب سابق:ترامب سيفتح تحقيقا بالمساعدات الأمريكية للعراق بعد 2003 وأين ذهبت؟
مصدر إطاري مسؤول: رفض زعماء الإطار حضور (الشرع) لقمة بغداد تنفيذاً لأمر خامئني
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- اذاعة INN