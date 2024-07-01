أكثر من (10) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر نيسان الماضي

أكثر من (10) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر نيسان الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن العراق صدر من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة أكثر من عشرة ملايين برميل خلال شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي.وأظهر جدول للإدارة،  أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر نيسان/ نيسان الماضي 10.512 ملايين برميل، مرتفعة بمقدار 3.437 ملايين برميل عما سجلته في شهر آذار/ مارس الماضي والذي بلغت فيه 7.075 ملايين برميل.وشهدت صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة على مدى السنوات الأخيرة، وقد بلغت أرقام الصادرات في بعض الأشهر مستويات قياسية، ويعزى ذلك جزئياً إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط.وتلعب علاقات التجارة النفطية بين العراق والولايات المتحدة دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية وتوفير الطاقة للاقتصادات الأمريكية والعالمية.

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