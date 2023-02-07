أكثر من 1400 قتيل في سوريا جراء الزلزال

أكثر من 1400 قتيل في سوريا جراء الزلزال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر في وزارة الصحة السورية والدفاع المدني في شمال سوريا، أن حصيلة قتلى الزلزال حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ارتفعت إلى 1410.وقالت المصادر إن حصيلة القتلى بلغ 1410 قتيلاً، بينما بلغ عدد الجرحى 3600.يشار إلى أن زلزالا مدمراً ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.

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